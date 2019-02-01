Çiftlerin cinsel ilişki sıklığı ilişkilerinin durumu hakkında da bilgi verici olabiliyor. Uzmanların yaptığı çalışmalar çiftlerin cinsel ilişki sıklığının ortalamasının ilişkiye genel olarak nasıl yansıdığını araştırıyorlar. Yapılan çalışmalar yaklaşık 10 çiftten birinin aseksüel evlilik yaşadığını gösteriyor. Yılda 10 defadan az cinsel birliktelik yaşaması da bu kategoriye giriyor.

Çiftler arasındaki cinsel ilişki sıklığı elbette her çift için farklı, ideal sayı vermek çok doğru bir yaklaşım değil. Ancak uzmanlar bu konuda yıllık olarak belli bir sayının altına düşülüyorsa çiftin ilişkisi için tehlike çanları çaldığını söylüyor...