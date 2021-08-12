Dikkat! Dikkat! KIB-TEK'ten önemli elektrik kesintisi duyurusu!

ÖNEMLİ DUYURU

12 Ağustos 2021 Perşembe günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde saat 14:00 ile 22:00 arasında dönüşümlü olarak birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyrulur.