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Dikkat! Dikkat! Lefkoşa ve Gönyeli'de bazı yollar halen kapalı!

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Dikkat! Dikkat! Lefkoşa ve Gönyeli'de bazı yollar halen kapalı!
Dikkat! Dikkat! Lefkoşa ve Gönyeli'de bazı yollar halen kapalı!

Dikkat! Dikkat!

HALEN TRAFİĞE KAPALI BULUNAN YOLLAR VAR!

Şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa Bölgesinde oluşan su baskınları nedeniyle trafik akışına kapalı bulunan güzergahlar;

• Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, su seviyesinin yüksek oluşundan dolayı, çift yönlü olarak trafik akışına kapalı bulunmaktadır.

• Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yolda çökme meydana geldiğinden trafik akışına kapalı bulunmaktadır.

Diğer yollarımız trafiğe açık bulunmaktadır.

Güvenli sürüşler dileriz.

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