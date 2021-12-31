Dikkat! Dikkat! Lefkoşa ve Gönyeli'de bazı yollar halen kapalı!

Dikkat! Dikkat!
HALEN TRAFİĞE KAPALI BULUNAN YOLLAR VAR!
Şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa Bölgesinde oluşan su baskınları nedeniyle trafik akışına kapalı bulunan güzergahlar;
• Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, su seviyesinin yüksek oluşundan dolayı, çift yönlü olarak trafik akışına kapalı bulunmaktadır.
• Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yolda çökme meydana geldiğinden trafik akışına kapalı bulunmaktadır.
Diğer yollarımız trafiğe açık bulunmaktadır.
Güvenli sürüşler dileriz.
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