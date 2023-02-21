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Dikkat! Dikkat! Mağusa ve Kalecik için sular yükselebilir uyarısı

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Ulaştırma Bakanlığı, Mağusa, Kalecik ve kuzey kıyılarımızda iki saat içerisinde su seviyesinde 50 cm yükselme oluşabileceği konusunda uyardı.
Dikkat! Dikkat! Mağusa ve Kalecik için sular yükselebilir uyarısı

Ulaştırma Bakanlığı, Mağusa, Kalecik ve kuzey kıyılarımızda iki saat içerisinde su seviyesinde 50 cm yükselme oluşabileceği konusunda uyardı.

KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Türkiye saati ile 20.04'te Hatay, Samandağ'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Boğaziçi Üviversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Değerlendirne Merkezi, Saat 20.12'de Doğu Akdeniz'de tsunami uyarısı yayımlamıştır.

Bu uyarıda Gazimağusa, Kalecik ve kuzey kıyılarımızda iki saat içerisinde su seviyesinde 50cm yükselme oluşabileceğinden, ilgili bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları tavsiye edilir.

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