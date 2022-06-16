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Dikkat! Dikkat! Polis uyardı... İşte Tedavüle Sürülen Sahte Banknotların Seri Numaraları

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Dikkat! Dikkat! Polis uyardı... İşte Tedavüle Sürülen Sahte Banknotların Seri Numaraları
Dikkat! Dikkat! Polis uyardı... İşte Tedavüle Sürülen Sahte Banknotların Seri Numaraları

16.06.2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan bir şahsın, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

        Tedavüle Sürülen Sahte Banknotların Seri Numaraları;

KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L

 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

PGM-BASIN SUBAYLIĞI

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