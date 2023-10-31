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Dikkat! Dönüşümlü elektrik kesintisi

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Lefkoşa ve Boğaz'da bazı bölgelerde yarın dönüşümlü yarım saatlik elektrik kesintileri yapılacak.
Dikkat! Dönüşümlü elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo merkezinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle belirtilen bölgelerde 09.00-14.00 saatleri arasında dönüşümlü yarım saatlik kesintileri yapılacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“K.T Müteahhitler Birliği binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Lemar bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi bölgesinin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge.”

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