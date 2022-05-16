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Dikkat! Eczaneler de yaz saatine geçiyor

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Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri 201  Sayılı ve 10 Eylül 2021 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Dikkat! Eczaneler de yaz saatine geçiyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) 16 Mayıs 2022 -11 Eylül 2022 dönemini kapsayacak şekilde çalışma saatlerini aşağıdaki gibi uygulayacaktır.

 

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt  ve Lapta Alsancak Karşıyaka  Bölgeleri için Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri;
                                                                                                                                  

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

        Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 00.00

 

İskele Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

        Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00

 

Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 19.00  olacaktır.

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler:

Cumartesi:13.30 - 19.00 - saatlerinde açık olacaktır.

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 19.00 olacaktır.

 

Karpaz Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 20.00  olacaktır.

Cumartesi:08.00- 16.00 olacaktır.

Nöbetçi Eczaneler:

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 16.00 olacaktır.

 

 

 

 

 

Lefke Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri

16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine  kadar çalışma saatleri

Hafta İçi: 08.00 – 17.30  olacaktır.

Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.

        Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00 – 00.00 (ON-CALL sistemi uygulanacaktr.

 

 

 

 

 

KTEB Yönetim Kurulu adına,

KTEB Başkanı

Dr.Ecz.Umut Öksüz

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