Dikkat! Eczaneler de yaz saatine geçiyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) 16 Mayıs 2022 -11 Eylül 2022 dönemini kapsayacak şekilde çalışma saatlerini aşağıdaki gibi uygulayacaktır.
Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lapta Alsancak Karşıyaka Bölgeleri için Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri;
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 00.00
İskele Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00
Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;
Hafta İçi: 08.00 – 19.00 olacaktır.
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler:
Cumartesi:13.30 - 19.00 - saatlerinde açık olacaktır.
Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 19.00 olacaktır.
Karpaz Bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri;
Hafta İçi: 08.00 – 20.00 olacaktır.
Cumartesi:08.00- 16.00 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler:
Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 08.00 – 16.00 olacaktır.
Lefke Bölgesi Yaz Dönemi Eczane Çalışma saatleri
16 Mayıs 2022 tarihinden -11 Eylül 2022 tarihine kadar çalışma saatleri
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 olacaktır.
Perşembe : 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi:08.00- 13.30 olacaktır.
Nöbetçi Eczaneler: 08.00 – 22.00 – 00.00 (ON-CALL sistemi uygulanacaktr.
KTEB Yönetim Kurulu adına,
KTEB Başkanı
Dr.Ecz.Umut Öksüz
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