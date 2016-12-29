“Dikkat eksikliği hiperaktivite yaşam kalitesini etkiliyor"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinden Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, "Dikkat eksikliği hiperaktivite, kişinin yaşam kalitesini, çevresiyle ilişkilerini, işini ve okul başarısını birinci dereceden etkiliyor" ifadesini kullandı.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konusunda uyarılarda bulunan Kitapçıoğlu, söz konusu rahatsızlığın birçok kişi tarafından hafife alındığını bildirdi. Dikkat eksikliği hiperaktivitenin, kişinin yaşam kalitesini, çevresiyle ilişkilerini, işini ve okul başarısını birinci dereceden etkilediğine vurgu yapan Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:

"Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde çok yönlü bir çalışmaya ve desteğe ihtiyaç duyulur. Tedavide, yaşam kalitesinin ve benlik saygısının artması, eğitim hayatında ve sosyal ilişkilerde iyileşme ve varsa yıkıcı davranışların azalması amaçlanır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun özellikleri nedeniyle çocuklar için doktor, aile ve öğretmen iletişimi oldukça önem taşımaktadır. Bu iletişimin niteliği ne kadar iyi olursa tedavi süreci de o kadar olumlu olacaktır. İlaç tedavilerine ek olarak eğitim programları ve destek, tedavi sürecinde en verimli yollardan biri olarak görülmektedir."

"İLAÇ VE DESTEK TEDAVİSİ UYGULANIYOR"

Kitapçıoğlu, ilaç tedavisi uygulanan çocuklarda sıklıkla ailelerin ilaçlar konusunda bazı endişeleri bulunduğunu dile getirdi.

İlacın zeka artırmadığını ama hareketliliği azaltma, dikkat süresini artırma, dürtü kontrolüne yardımcı olma ve saldırganlığı azaltma amacı ile kullanıldığı bilgisini paylaşan Kitapçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca ilaçlar doğru davranışı öğretemez ve yeni beceriler kazandıramaz. Bu gibi nitelikler bir uzman ve aile desteği eşliğinde yürütülebilir. Bu eksende çevre çok önemli bir yerde durmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların olumsuz çevresel koşullarda yetişmesi davranım bozukluğu riskini artırmaktadır. Her tür tedavide olduğu gibi ilaç tedavisi sürecinde bazı yan etkiler gözlenebilir ancak tedavi süreci boyunca düzenli takip, doktorunuzla iletişim ve iş birliğiyle bu riskler en aza indirilir.

Sonuç olarak dikkat eksikliği hiperaktivite tedavisinde ilaç ve destek tedavisi uygulanmakta olup, çevresel faktörlerin düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca bu noktada her psikiyatrik tedavide olduğu gibi hastanın ve ailenin durumla ilgili psikoeğitimi büyük önem taşıyor. Çocuğunuzda ya da herhangi bir aile bireyinizde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız vakit geçirmeden bir uzmana başvurun."