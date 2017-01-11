Dikkat elektirik kesintisi

Ötüken, Kuzucuk, Aygün ve İskele’nin bir bölümüne yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Ötüken, Kuzucuk, Aygün ve İskele’nin bir bölümüne yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi bölgedeki bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yapılacak.