Dikkat elektirik kesintisi

Ötüken, Kuzucuk, Aygün ve İskele’nin bir bölümüne yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi bölgedeki bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yapılacak.
Ötüken, Kuzucuk, Aygün ve İskele’nin bir bölümüne yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi bölgedeki bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yapılacak.
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