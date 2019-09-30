Dikkat elektirk kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.