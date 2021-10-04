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Dikkat! Elektriğiniz kesilebilir!

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KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı!
Dikkat! Elektriğiniz kesilebilir!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 6 Ekim itibarıyla 469 TL üzeri bakiye borcu bulunanlarının elektrik enerjilerinin kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği’nden yapılan açıklamada, “6 Ekim 2021 tarihi itibarı ile Eylül 2021 dönemi (Devre 09/2021) sonu itibarı ile 469 TL üzeri bakiye borcu bulunan abonelerimizin elektrik enerjilerinin kesilmesi yönünde işlem yapılackatır. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli ödemeleri yapmalarını saygı ile arz/rica ederiz” denildi.

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