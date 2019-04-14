Dikkat ! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt-Bostancı yolu, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve bölgedeki su motorlarına yarın yaklaşık 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgelerde yarın 10.00 ile 12. 00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi olacak.

Kurumdan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

Mesarya’nın bazı köylerine yarın yaklaşık iki saatlik elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, Mormenekşe, Mormenekşe ağıllar, Yeni Boğaziçi Sanayi Sitesi, Yeni Boğaziçi’nin bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Mormenekşe su kuyuları bölgesinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.