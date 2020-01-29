Dikkat ! Elektrik kesintisi

Lefkoşa’da Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre, belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

BAHÇELİ SAHİL KISMINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00-14.00 saatleri arasında Bahçeli sahil kısmının elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.