Dikkat elektrik kesintisi

Bugün 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan ( Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısından bulunuldu.
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