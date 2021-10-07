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Dikkat elektrik kesintisi

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Bugün 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.
Dikkat elektrik kesintisi

Bugün 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan ( Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısından bulunuldu.

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