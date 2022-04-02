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Dikkat Elektrik kesintisi

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Elektrik kesintisi!
Dikkat Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bazı köylerde  elektrik kesintisinin yapılacağnı duyurdu.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:30’den itibaren; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Görneç, Serdarlı, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova elektrik verilemeyecek. KIB-TEK, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlattı.

 
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