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Dikkat! Elektrik kesintisi

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Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

Karpaz’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne elektrik verilemeyecek.

Kıbr-Tek, konuyla ilgili açıklamasında, elektrik, çalışmanın seyrine göre elektrik belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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