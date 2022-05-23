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Dikkat Elektrik kesintisi

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Dikkat Elektrik kesintisi

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

24 Mayıs 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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