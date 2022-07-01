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Dikkat! Elektrik kesintisi

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KIB-TEK bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.
Dikkat! Elektrik kesintisi

Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’ne yarın  3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintinin  10:00 -13:00 saatleri arasında olacağını belirtti.

 

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