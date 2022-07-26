Dikkat! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti, 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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