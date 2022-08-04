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Dikkat! Elektrik kesintisi

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Gazimağusa’da yarın sabah geniş bir bölgede iki saat süreyle elektrik kesintisi olacak.
Dikkat! Elektrik kesintisi

Gazimağusa’da yarın geniş bir bölgeye sabah 05.30 ile 07.30 saatleri arasında, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, iki saatlik kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

 “Karakeşliler, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye bölgesi, Menekşeli bölgesi, Eski Hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi, Palm Beach Askeri postane, Namık Kemal Lisesi, MTG sahası, Petek Pastanesi, Gazi İlkokulu, Cambulat İlkokulu ve Suriçi, Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach Hotel ve bölgesi, Laguna binaları, Türk Maarif Koleji ve Dr. Fazıl Küçük Stadyumu, Altıok, Maraş Magem, Ulu Camii, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnup Fabrikası bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği ve caddesi, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Harika Mahallesi, Maksim bölgesi, İnanç Yolu Sokak ve bölgesi, Kapalı Maraş’ın Water Tower bölgesi, Beşevler, 2.5 Mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi güney kısmı ile gece kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve sınır bölgesi.”

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