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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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Tatlısu’da bazı bölgelerde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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