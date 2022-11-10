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Dikkat! Elektrik kesintisi

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Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güngör taş ocakları bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada kesintinin 09.00- 10.00 arasında olacağı kaydedildi.

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