  • BIST 4.424,00
  • Altın 1019.925
  • Dolar 18.5741
  • Euro 18.4812
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Dikkat! Elektrik Kesintisi

» »
Dikkat! Elektrik Kesintisi
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere yarın 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da korkutan kaza!03 Kasım 2022 Perşembe 19:05
  • Bakan Oğuz hizmete giren Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahayı ziyaret etti02 Kasım 2022 Çarşamba 18:29
  • Lefkoşa'da evi yıkılan aileye EVKAF yardım ediyor02 Kasım 2022 Çarşamba 16:59
  • Lefkoşa'da trafikte kaza, 1 kişi beyin kanaması geçirdi02 Kasım 2022 Çarşamba 14:55
  • Lefkoşa sur içinde ev yıkıldı!02 Kasım 2022 Çarşamba 09:37
  • Lefkoşa Surlariçi'nde ev yıkıldı02 Kasım 2022 Çarşamba 09:32
  • Hami: "1 senede Euro yüzde 68 artarken, Undan sıvıyağa yüzde 230-360 arası ZAM geldi"02 Kasım 2022 Çarşamba 09:12
  • Haşmet Gürkan Sokak’ta Drenaj Çalışması Nedeni ile Yol Kapama Duyurusu01 Kasım 2022 Salı 16:35
  • Lefkoşa’da Kaza! Araç Takla Attı01 Kasım 2022 Salı 09:38
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! 1 Yaralı31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti