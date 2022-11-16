  • BIST 4.727,27
  • Altın 1063.51
  • Dolar 18.6064
  • Euro 19.3629
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Dikkat! Elektrik kesintisi

» »
Girne’de bazı bölgelere yarın 09:00 ile 14:00 arasında elektrik verilemeyecek.
Dikkat! Elektrik kesintisi

Girne’de bazı bölgelere yarın 09:00 ile 14:00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik verilemeyecek bölgeler:”Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel,Beşparmak Köy Yolu, Beşparmak Köyü, Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi,Tarsan Çiftliği ve Civarı, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe,Levent Taşocakları, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları” . 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Uzun Süreli Elektrik Kesintisi14 Kasım 2022 Pazartesi 10:08
  • Dikkat! Uzun Süreli elektrik kesintisi13 Kasım 2022 Pazar 13:59
  • Girne’de Katı Atık Transfer İstasyonu devrede13 Kasım 2022 Pazar 09:42
  • Girne’de kumarhane denetimi12 Kasım 2022 Cumartesi 14:34
  • Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Parkur Tanıtım Etkinliği 13 Kasım Pazar Günü Yapılıyor10 Kasım 2022 Perşembe 15:54
  • Girne Dolphin Avm Yarı Maratonu düzenleniyor09 Kasım 2022 Çarşamba 11:52
  • Girne’de 19-20 Kasım’da Çocuk Hakları Şenliği Düzenleniyor08 Kasım 2022 Salı 15:19
  • Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi Girne’de açıldı08 Kasım 2022 Salı 12:48
  • Şenkul: Belediye Başkanı’nın halkın parasını çarçur etme hakkı yok!02 Kasım 2022 Çarşamba 16:52
  • Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü Lokali Açıldı02 Kasım 2022 Çarşamba 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti