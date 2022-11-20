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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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Balıkesir’de yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Bostacı’daki elektrik kesintisi ise 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında yaşanacak.
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, yarın Lefkoşa ilçesine bağlı Balıkesir’de ve Güzelyurt ilçesine bağlı Bostancı’da bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu.

BALIKESİR

Kurumdan yapılan açıklamada, “21 Kasım 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Balıkesir Kırsal Kesim Arsaları’na elektrik verilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.

 

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