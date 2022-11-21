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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Alçsk gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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