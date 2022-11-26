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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle bazı bölgelerde akşam 22.00’a kadar elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 17.40’dan yaklaşık saat 22.00’a kadar bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Elektrik kesintisi olacak bölgeler şu şekilde:

“Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü.”

 

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