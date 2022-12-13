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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Lapta bölgesinde yarın 6 saat elektrik kesintisi olacak
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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