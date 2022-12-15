  • BIST 5.242,04
  • Altın 1064.281
  • Dolar 18.6434
  • Euro 19.789
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Dikkat! Elektrik Kesintisi

» »
Dikkat! Elektrik Kesintisi
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve İskele bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:“Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağıllar, Mormenekşe su kuyuları, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi, İskele, Longbeach bölgesi, Caesar apartmanları, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Sınırüstü ve Boğaziçi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “BM Barış Gücü, ara bölgedeki yanlış uygulamasından geri dönmeli”14 Aralık 2022 Çarşamba 20:27
  • Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nde 14. Dönem14 Aralık 2022 Çarşamba 19:10
  • TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan önemli Maraş açıklaması!14 Aralık 2022 Çarşamba 18:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRTK’daki Kıbrıs ve Atatürk Sergisi’ni gezdi14 Aralık 2022 Çarşamba 17:17
  • Keleşzade: Belediyeler Şirket Değil, Kamunun Bir Parçasıdır14 Aralık 2022 Çarşamba 17:11
  • ÇSGB, toplumsal sorunların incelenmesi için araştırma programı başlatıyor14 Aralık 2022 Çarşamba 17:04
  • Büyükelçi Metin Fevzioğlu’ndan önemli Maraş açıklaması14 Aralık 2022 Çarşamba 16:50
  • Peş peşe havalandılar...Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu14 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı14 Aralık 2022 Çarşamba 16:09
  • Polisi darp etti!14 Aralık 2022 Çarşamba 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti