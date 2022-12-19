Dikkat! Elektrik Kesintisi

İskele bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Caesar Apartmanları’na 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’te verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.
İskele bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Caesar Apartmanları’na 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’te verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.
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