Dikkat! Elektrik Kesintisi

Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.
Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.
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