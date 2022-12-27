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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

 

28 Aralık 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında Bahçeli Köyü'nün tamamına, Bahçeli Sahil Kısmına ve Bahçeli'nin Batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

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