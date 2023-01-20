Dikkat! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Boğaz yolu ve Oray Sitesi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK duyurusunda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.