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Dikkat! Elektrik kesintisi

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KIB-TEK bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat! Elektrik kesintisi

KIB-TEK'ten yapılan duyuru şöyle:

24 Ocak 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında;

Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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