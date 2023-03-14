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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından Lefke bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Dikkat Elektrik Kesintisi!

15 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lefke İstiklal İlkokulu ve civarı, Lefke Kaymakamlık Binası ve Polis civarı, LAÜ Mühendislik Fakültesi ve civarı ile Lefke Sosyal Konutlar ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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