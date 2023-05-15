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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta bölgesinde iki saat elektrik kesintisi olacak.
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 arasında uygulanacak kesintiden Lapita Hotel civarı, Lapta'nın batısı ve batı kıyısı, Sempati Holiday Village bölgesi, Lapta Graveyard bölgesi, Santa Fe Housing Estates bölgesi ve Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

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