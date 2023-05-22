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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Kıb-Tek bazı köylere 2 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini açıkladı...
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesi, Mormenekşe Su Kuyuları’na yarın 2 saat elektrik verilemeyecek.

 

Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.

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