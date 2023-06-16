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Dikkat Elektrik Kesintisi

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Lefkoşa ve Beyarmudu’na bağlı bölgelerde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Dikkat Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa ve Beyarmudu’ndaki bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

LEFKOŞA’YA 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında; U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat'a elektrik verilemeyecek.

BEYARMUDU’NDA 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik bölgesine bugün 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek. KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.

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