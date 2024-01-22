  • BIST 8010.14
  • Altın 1966.654
  • Dolar 30.2539
  • Euro 32.993
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Dikkat Elektrik Kesintisi!

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Serhatköy’de elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Serhatköy’de elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, elektrik kesintisinin 10.00-13.00 saatleri arasında Serhatköy Barış Caddesi ve Yeni Sokak civarında yapılacağı kaydedildi.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti yapılacağı ifade edilen duyuruda, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suçlarını kabul ettiler...22 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
  • Erhürman: Bu zihniyet böyle devam ederse, memleket yok olacak22 Ocak 2024 Pazartesi 15:59
  • Bakanlık açıkladı: KKTC'de süte 5 TL indirim geldi22 Ocak 2024 Pazartesi 15:22
  • 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımdan çıkarıldı...22 Ocak 2024 Pazartesi 15:20
  • 3 İşyerini soydu... Azat Nur hakkında karar verildi!22 Ocak 2024 Pazartesi 15:19
  • "Türkler dışarı, burası Yunanistan" diye bağırmıştı... Mahkemede de özür diledi22 Ocak 2024 Pazartesi 14:57
  • Üstel: Yasalarımızı gelişim çağından geri kalmaması için çalışıyoruz22 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
  • T izinleri… Arıklı Meclis’te haykırdı: Bir tane akrabam varsa siyaseti bırakacağım22 Ocak 2024 Pazartesi 14:27
  • Meclis toplandı...22 Ocak 2024 Pazartesi 14:14
  • Acı kayıp... Halil Paşa hayatını kaybetti22 Ocak 2024 Pazartesi 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti