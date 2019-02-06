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Dikkat elektrik kesintisi olacak!

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Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Gazimağusa ve Girne’ye bağlı bazı bölgelerde bugün sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bu sabah 9.30 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Girne’de ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım nedeniyle bugün 9.00-13.30 saatleri arasında Lapta’nın dağ kesimi, Lapta Telefon Santrali’nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı, Başpınar, Lapita Hotel, Lapta’nın batısı, Sempati Tatil Köyü, Lapta Mezarlığı, Santa Fe Siteleri, Simena Hotel ve su pompaları bölgelerine elektrik verilemeyecek. Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.

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