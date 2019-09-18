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Dikkat elektrik kesintisi olacak!

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Güzelyurt, Lefke, Karaağaç ve Esentepe’de elektrik kesintisi olacak.
Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Güzelyurt bölgesi kesintiden yaklaşık 2 saat, Lefke bölgesi de yaklaşık 4 saat etkilenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması ve geri dönüş manevraları nedeniyle saat 13.00-15.00 saatleri arasında; Güzelyurt çarşı – Güzelyurt, Kumköy anayolu, Kumköy, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Kumköy ve Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle bugün 09.00.13.00 saatleri arasında; Yedidalga’da Aspava Restoran ve Swan of Soli Restoran civarı ile söz konusu bölgenin arasında kalan yerlerde elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Karaağaç ve Esentepe bölgelerinde de bugün elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’nin 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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