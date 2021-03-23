Dikkat elektrik kesintisi olacak

Dipkarpaz ve civarında bugün yaklaşık 6 saat elektrik kesintisi..
Trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Marina ve Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz Köyü Ağıllar Bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.
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