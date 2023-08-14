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Dikkat! Elektrik kesintisi olacak...

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İskele ve Güneşköy bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Dikkat! Elektrik kesintisi olacak...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında Long Beach Doktorlar Sitesi, Latifoğlu Sistesi ve Courtyard Sitesi Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarında bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

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