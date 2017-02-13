 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.769
  • Altın 146,343
  • Dolar 3,6942
  • Euro 3,9319
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Dikkat elektrik kesintisi var.

» »
Dikkat elektrik kesintisi var.
4 Köyde yarın 6 saat elektrik kesintisi…Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 15:00 saatleri arasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa'da uyuşturucu baskını,2 tutuklama03 Şubat 2017 Cuma 10:44
  • Alkollü içki satış ruhsatları son başvuru 28 Şubat03 Şubat 2017 Cuma 08:58
  • “Haberler tarafları dinlemeden tek taraflı yapıldı”01 Şubat 2017 Çarşamba 10:01
  • "Söz konusu muamelede bulunan hemşireye gereken uyarı verilmeli"30 Ocak 2017 Pazartesi 15:53
  • Bir bardak su için değer mi?30 Ocak 2017 Pazartesi 11:26
  • Dikkat! Bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi var29 Ocak 2017 Pazar 09:51
  • Köydeki gençlerin "FETÖ şakası" imamın evine baskını getirdi...28 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • Gazimağusa Belediyesi çiçek fidesi dağıtacak27 Ocak 2017 Cuma 18:22
  • Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı26 Ocak 2017 Perşembe 10:41
  • Sol kasık bölgesinden yaralandı...24 Ocak 2017 Salı 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti