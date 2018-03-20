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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne bölgesinde bazı yerlerde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00-15:00 saatleri arasında, Karaoğlanoğlu’nun batı bölümleri ile Edremit ve Karmi köylerinden başlayarak, Karşıyaka’nın doğu kısmına kadar olan bölgede, yaklaşık onar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü elektrik kesintisi uygulanacak.

Bu arada Güzelyurt-Yayla yolu üzerindeki yerleşim yerleri ile tesis ve su kuyularında bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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