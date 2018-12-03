Dikkat elektrik kesintisi var

Serhatköy’de bugün 6 saat elektrik kesintisi var
Serhatköy’de Radar Bölgesi ve Eski Kilise Bölgesi’nin elektrik enerjisi, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 – 15.00 saatleri arasında kesik olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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