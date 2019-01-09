Dikkat elektrik kesintisi var!

İskele ve Alsancak bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.
İskele’deki bazı bölgelerde, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Long Beach, Doktorlar Sitesi ve Mücahitler Plajı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Bugün Alsancak’ın bazı bölgelerine de elektrik verilemeyecek.Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle bu sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alsancak Gepaz Ltd’in güneyinin (dağ kısmı) elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.
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