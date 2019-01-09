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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

İskele ve Alsancak bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.
İskele’deki bazı bölgelerde, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Long Beach, Doktorlar Sitesi ve Mücahitler Plajı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Bugün Alsancak’ın bazı bölgelerine de elektrik verilemeyecek.Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle bu sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alsancak Gepaz Ltd’in güneyinin (dağ kısmı) elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

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