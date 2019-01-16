Dikkat elektrik kesintisi var!

16 Ocak 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan kırık direk tamiri nedeniyle saat 07:45’den yaklaşık saat 11:45’e kadar; Mutluyaka Halken sitesi, anayol üzeri Telsim Turkcell antenlerine ve Mutluyaka kavsağı bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

16 Ocak 2019 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan kırık direk tamiri nedeniyle saat 07:45’den yaklaşık saat 11:45’e kadar; Mutluyaka Halken sitesi, anayol üzeri Telsim Turkcell antenlerine ve Mutluyaka kavsağı bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.