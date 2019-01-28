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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında Alsancak’ta Green Petrol’ün kuzey kısmının elektrik enerjisi kesik olacağını bildirdi.

Açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica ederiz” denildi.

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