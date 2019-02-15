Dikkat elektrik kesintisi var!

Kalkanlı Çiçek Sokak ve Ortans Sokak’ın elektrik enerjisi bugün kesik olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek
Kalkanlı Çiçek Sokak ve Ortans Sokak’ın elektrik enerjisi bugün kesik olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek
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