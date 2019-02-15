  • BIST 102.019
  • Altın 223,240
  • Dolar 5,2755
  • Euro 5,9520
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Dikkat elektrik kesintisi var!

» »
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kalkanlı Çiçek Sokak ve Ortans Sokak’ın elektrik enerjisi bugün kesik olacak.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi 2019 yılı emlak vergisi faturalarını posta yoluyla göndermeyecek14 Şubat 2019 Perşembe 18:15
  • Uluçay, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni kabul etti14 Şubat 2019 Perşembe 18:10
  • “Tutukluları topluma yeniden kazandırmada önemli faaliyetler”14 Şubat 2019 Perşembe 18:05
  • Akansoy: “Farklılıklarımız çatışma değil uzlaşı unsuru olmalı”14 Şubat 2019 Perşembe 18:00
  • Erhürman: Anastasiadis değişmez ise çözüm ihtimali zor14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
  • 1 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı (Video)14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
  • UBP Heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti14 Şubat 2019 Perşembe 16:50
  • “KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • CTP İlçe Kongrelerini yapacak14 Şubat 2019 Perşembe 16:36
  • YDP: “Sert Tavır ve Dik Duruş Sergileyen Erhürman’a Tebriklerimizi İletiyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti